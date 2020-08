Billeder: Turbinehjulet er atter i hus

- Dette ville Axel gerne have oplevet!

Kasserer og næstformand i Turbinehusets Venner, Mike Brammer og Wilhelm Stege, sendte en tanke til den nylig afdøde formand for foreningen, ildsjælen Axel Hvidtfeldt, da et 750 kg tung svinghjul torsdag formiddag blev løftet ind i Turbinehuset med hjælp af en kran fra Nordisk Staal.

Axel Hvidtfeldt var formand for Turbinehusets Venner fra foreningens oprettelse i januar 2017. Den post overtages nu af Wilhelm Stege, som ligeledes har været med fra start.

Svinghjulet og øvrigt maskineri er blevet istandsat, sandblæst og malet hos Nordisk Staal, og med hjulet tilbage er man nu et skridt videre målet om at kunne åbne Turbinehuset for publikum, så man med det magisk tryk på en knap kan opleve maskineriet køre som med den legendariske svingkornemaskine på Krudtværksmuseet.