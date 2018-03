Se billedserie Det er ikke alene indsatsen i skolen tidens teenagere måles på. Der sker meget i fritidslivet også. Foto: Allan Nørregaard

Billeder: Tier-show kan måle sig

Halsnæs - 23. marts 2018

»Verden er fyldt med hykleri og løgne,« konstaterer 10.klasse-eleven Sanwal i et digt han selv har skrevet i dansk stil. Egentlig endte det med bedømmelsen »misforstået opgave«, men indholdet var så godt, at det nu heldigvis er kommet til sin ret som et centralt indslag i årets Tier-teater, som de seneste dage er blevet opført i det ny UKC.

Endnu engang er det lykkedes for 10. klasse-eleverne og deres lærere på bare syv dage at skabe et imponerende totalnedslag i musik, liveoptræden og video-indslag på de unges hverdag lige nu.

»Man kan sgu ik' måle alt«, som stykket hedder er blevet opført for de ældste klasser på kommunens skoler og torsdag aften for forældrene ved gallaforestillingen.

De unge bliver målt vejet og testet i alle sammenhænge. Kravet er at karakterræset bør starte allerede i 0.klasse, lyder budskabet, for se bare på jeres forældre hvor galt det gik uden! Men måling og vejning foregår på mange andre måder. Blandt YouTuberne, på de sociale medier, og i fritiden når der skal scores damer downtown for drengenes vedkommende, mens pigerne konkurrerer om at leve op til de mange forskellige krav, der ofte rammer dem som stress.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.