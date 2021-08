Billeder: Team Bodenhoff blev fantastisk modtaget

Se billedserie Anført af Sascha og Mark Strudal kom Team Bodenhoff-feltet til tops på Thors Bakke. Foto: Kenn Thomsen

Halsnæs - 22. august 2021 kl. 14:34 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Anført af 19-årige Sascha Harkjær og den tidligere landsholdsspiller i fodbold Mark Strudal - fulgt af bl.a. borgmester Steffen Jensen, Kim Vilfort samt Claus Bodenhoff og hans to wingmen Kurt Elmegaard og Vagn W. Sørensen - nåede Danmark Rundt Team Bodenhoff-feltet toppen af Thors Bakke i fin stil lørdag middag.

Herfra kunne man trille i mål via gågaden til en flot modtagelse på Nordtorvet, hvor der var musik, hoppeborg, boder og mange fremmødte. Her var der taler af Steffen Jensen, Claus Bodenhoff, Sascha og direktør for Børnecancerfonden Marianne Benzon Nielsen, der har cyklet med på det meste af turen, som blev indledt i Skagen forrige lørdag for siden at bevæge sig ned gennem Jylland og over Sjælland før den sidste etape lørdag fra Ballerup til Frederiksværk.

Modtagelsen her og hele landet rundt viser hvordan Claus Bodenhoffs projekt for at skaffe hjælp til kræftramte børn og deres familier har udviklet sig siden han tog turen første gang i 2015.

Claus Bodenhoff har ikke tal på det samlede beløb af de mange officielle donationer de har fået overrakt på turen, og der går også lang tid før årets resultat til fordel for Børnecancerfonden kan gøres op, da en række aktiviteter kører videre, og det stadig er muligt at indbetale beløb til det gode formål.

- Det har været fantastisk at være med rundt i hele Danmark og opleve alle ildsjælene. Uden dem var vi ikke lykkedes med så meget. Deres indsats betyder virkelig meget, og man bliver rørt og endnu mere motiveret for arbejdet ved at møde dem. Styregruppen bag Team Bodenhoff er fantastiske til at skabe opmærksomhed, sagde Marianne Benzon Nielsen ved ankomsten til Nordtorvet.

Hun kunne forsikre, at det var gået fint rent fysisk at følge med hele vejen efter at hun tidligere har nøjedes med den afsluttende etape.

- Vi har bare mødt så mange undervejs, børn, unge, og er blevet taget fantastisk imod. Vi er mødt med endnu mere åbenhed end tidligere, og der er ikke et sted, hvor de ikke sagde, at vi skulle komme igen næste år, lød det fra en glad Claus Bodenhoff, da feltet havde et kort pitstop ved Circkle K i Kregme, inden turen op over Thors Bakke.

På Nordtorvet bød borgmester Stefffen Jensen feltet velkommen hjem og udtrykte hvor imponeret han var over præstationen og indsatsen for at skaffe midler til Børnecancerfonden.