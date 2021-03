Se billedserie Marius fra Brønshøj og Mani fra Rødovre genforenet på efterskolen. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Stor gensynsglæde på efterskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Stor gensynsglæde på efterskole

Halsnæs - 15. marts 2021 kl. 16:58 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- Sikken dejlig dag i det er i dag, lød det fra efterskoleleder Jane Holstein, da hun sammen med kollega Dennis Perschke udenfor New Nordic Youth i Torup tog imod de savnede elever, der kom tilbage til deres efterskole ovenpå mere end to måneders hjemmeundervisning,

Efterskole-eleverne var bedt om at ankomme i hold, og den ene bil efter den anden trillede ind på parkeringspladsen, da Frederiksborg Amts Avis kiggede fordi ved 14-tiden mandag eftermiddag. Efter at have sagt farvel til forældrene, var der tjek ind med aflevering af negativ corona-testbevis, afspritning - dog kun hænderne - og velkomstmøde i klasselokalet.

- Det er bare pissefedt at være tilbage. lød det fra Marius fra Brønshøj og Mani fra Rødovre.

De to har mødtes under hjemsendelsen, men ellers har det ikke meget de har haft kontakt med de øvrige udover online-undervisningen.

- To måneder er lang tid bare at sidde hjemme ved skærmen. Jeg har mest kun hørt fra dem i vores kontaktgruppe, ikke alle de andre, lød det fra Marius.

- Det er som ens liv har været sat på pause, konstaterede Mani, og selvom de to tilhører en online-generation og beskæfter sig en masse med it på iværksætter-efterskolen, så er det altså bare ikke det samme som at mødes fysisk.

Jane Holstein opfordrede forældrene, der afleverede deres børn, til nu at tage hjem og slappe lidt af efter at have haft dem hjemmegående så længe.

- Vi har til gengæld savnet noget liv i huset, forsikrede hun.

Eleverne på New Nordic Youth har været hjemme fra efterskolen på det tidligere Toruplund siden de blev sendt på juleferie.