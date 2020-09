Billeder: Stor UEFA-donation til Julemærkehjemmene

Se billedserie DBUs næstformand Bent Clausen overrakte donationen fra UEFA til børnene på Kildemose og direktør i Julemærkefonden Søren Ravn Jensen. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs - 07. september 2020

Indtægter fra Champions League og de store EM-slutrunder dryssede mandag lidt af på Julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted, da repræsentanter fra DBU overrakte en donation på hele 50.000 Euro, svarende til 370.000 kr., fra UEFA til Julemærkefonden.

Pengene kommer fra det europæiske fodboldforbunds »børnepulje« UEFA Foundation for Children Awards, og det er tredje gang DBU via ansøgning er blandt de udvalgte modtagere af prisen, der går til særligt socialt arbejde. Tidligere projekter der har modtaget et beløb fra UEFA-puljen er Mary Fonden og Get2Sport-projektet.

- Visionen for UEFA er at finde det unikke i børn, og det passer fint med indsatsen på julemærkehjemmene. Det vigtigste er at I synes er idræt og bevægelse er sjovt og I gør hinanden gode, sagde næstformand i DBU Bent Clausen henvendt til børnene på Kildemose ved overrækkelsen.

De 370.000 kr. tilfalder de fem julemærkehjem samlet, men DBU havde også et net med nye bolde med til Kildemose, der som de andre julemærkehjem er del af projekt 11-for-Health, et undervisningskoncept i samarbejde mellem DBU og Syddansk Universitet.

Det betyder fodboldtræning et par gange om ugen sideløbende med at børnenes kondi og fysiske tilstand måles i forløbet på de 10 ugers ophold på julemærkehjemmet. Og det er fodbold på en måde, der gør børnene gladere for spillet og for at bevæge sig.

På julemærkehjemmene forsøger man først og fremmest at få glæden ved at bevæge sig frem i børnene, og fodbold er et af mange motionstilbud. Samtidig arbejdes der med opfølgning, så de gode vaner fortsætter når opholdet på hjemmet er slut.

- Det er vigtigt at børnene efter de 10 uger hjælpes hen i foreningsidrætten, konstaterer Bent Clausen, mens direktør i Julemærkefonden Søren Ravn Jensen slår fast, at det handler om at finde de foreninger, der har den rigtige tilgang til at tage imod børnene.

