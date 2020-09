Der er fyldt ekstra godt på for at stoppe vandet i kanalen efter at det første forsøg ikke var nok. Foto: Niels J. Larsen

Billeder: Stålsat kamp mod naturens kræfter

- Nu er der lukket!

Det forsikrer specialkonsulent Halsnæs Kommune Charlotte Scheel, efter at der i en uge er kæmpet mod naturens kræfter i kanalen i Frederiksværk for at tørlægge området ved Nordtorvet, hvor der skal bygges en ny bro til erstatning for den brede asfaltvej Peder Falstersvej.