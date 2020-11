Billeder: Snelandskab på Torvet

Sådan fortæller Alice Skaubye fra Klassisk Badeby og Vennerne i Liseleje om den flotte og anderledes juleudsmykning, der søndag blev etableret på Torvet i Liseleje. Her kan man frem til jul nyde synet af rensdyr, isbjørne, pingviner og en enkelt svane i et hvidt vinterlandskab, som særligt skal opleves oplyst efter mørkets frembrud.

Tanken er at det skal stå frit, så børnene kan nyde det, og allerede søndag var der mange familier forbi - også sommerhusbeboere, der gør klar til at holde jul i Liseleje.

Når det kan lade sig gøre skyldes det at Købmand Niels Vad har søgt og fået 25.000 kr. fra KFI Fonden til Klassisk Badeby og Vennerne (tidligere Melbylejrens Venner). KFI Erhvervsdrivende Fond arbejder for at styrke den frie købmands position og giver mulighed for at de selvstændige købmand kan søge beløb til lokale foreninger og projekter.