Se billedserie Ved slusen lærte eleverne af Christian Oxenvad fra Halsnæs Kommune om risikoen for fremtidige oversvømmelser. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Skoleklasser i klimaløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Skoleklasser i klimaløb

Halsnæs - 16. december 2019 kl. 17:03 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor høj vandstand skal der til for at et hus på Strandgade 30 i Frederiksværk bliver oversvømmet?

Den opgave blev elever fra 7. klasse på Frederiksværk skole sat på ved Slusen på Havnevej, da de var på klimaløb rundt i byen med Industrimuseet Frederiks Værk i et undervisningsprojekt om vandets betydning for Frederiksværk. Både historisk med kanalen som grundlag for byen og nutidigt i forhold til klimaforandringerne.

Ved slusen blev eleverne sat til at bygge en model i sand og ler af sluse og diger og derefter fylde vand fra kanalen på for at se hvad digerne om Frederiksværk kan klare af forhøjet vandstand. Og herefter komme med løsninger for fremtiden. Herunder også at tale økonomi om hvad det vil koste. Konkret kiggede man på højdekurver over Frederiksværk i forhold til den forventede stigende vandstand i 7. klasse-elevernes levetid de næste 70 år.

- De unge kan blive forbilleder og være med til at påvirke deres forældres adfærd, siger miljøsagsbehandler Christian Oxenvad, Halsnæs Kommune, der havde posten ved højvandsslusen.

I løbet af fredag formiddag var de to 7. klasser også rundt på tre andre poster i byen og lærte bl.a. om hvordan isen smelter på Grønland, som projektmedarbejder ved Industrimuseet Frederiks Værk Susanne Engel fortalte om i Gjethuset.

Ved hver post skulle eleverne svare på en række spørgsmål og reflektere over hvad de oplever. Svarene bliver udstillet på Frederiksværk Bibliotek, så de besøgende her kan tænke over klimaforandringerne.

I alt seks 7.-8. klasser fra kommunens skoler har deltaget i forløbet, der er en del af kulturtjenesten med det mål at skolerne bruger museet mere i undervisningsforløb. Og det har samtidig været en øvelse for eleverne selv at skulle finde rundt i byen, helt ud til slusen og til de andre poster, bl.a. på biblioteket, hvor man havde en særlig ballonøvelse omkring CO2-udledning.