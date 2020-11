Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Rigtig dejlig kold vandgang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Halsnæs - 30. november 2020 kl. 05:07 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Lufttemperaturen var en grad, og der kom lidt fra himlen, der med et god vilje kunne kaldes sne denne første søndag i advent og sidste søndag med november-livredder ved Lynæs Havbad.

- Der har da været omkring 20 og bade fra kl.11.00, fortalte livredder Alfred Højberg, der var ene på skansen da Frederiksborg Amts Avis dukkede op ved middagstid.

Han holdt varmen godt påklædt, men tog frivilligt en tur i vandet til ære for fotografen, og lige efter kom flere badegæster dryssende for at prøve det kolde gys. I vand som var 4-5 grader varmere end luften.

Som et særligt Corona-tiltag har der i weekenderne i november været livreddere på stranden i Lynæs, Gilleleje og Snekkersten. Her har det været muligt at tage »Kaj Walther-prøven« ved at svømme ud to gange ca. 100 meter uden våddragt og andre hjælpemidler og redde dukker i land - en kopi af den redningsaktion Kaj Walther lavede en kold og stormfuld novemberdag i 1941. Her reddede den legendariske livredder fra Tisvilde en far og en søn i land, da deres skib var gået på grund i stormen ud for Vejby Strand.

Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste indførte for to år siden et event, der mindes denne aktion, og indstiftede samtidig en årlig pris i Kaj Walthers navn for en redningsaktion udført af en badegæst på Nordkysten.

Ingen af de badende i Lynæs kastede sig dog ud i dette vovestykke her den sidste weekend i november.

- Jeg havde fire stykker der prøvede i starten af november, fortæller Alfred Højberg, der har haft vagten i Lynæs alle søndage i måneden og i øvrigt i sommer var den første livredder i Lynæs, da livredningsposten åbnede her efter at byrådet i Halsnæs vedtog en udvidelse, der iøvrigt er kommet med i budgetaftalen, således at der også er sikret livredder i Lynæs i sommerferien de kommende år.

Hver af de tre strande med livreddere har her i november hver dag haft omkring 100 gæster eller flere i tidsrummet kl.11-15 efter livreddernes optælling.

- De faste folk i Lynæs kommer dog og bader allerede fra ved 9-tiden, så der ville være flere, hvis vi startede lidt tidligere. Det er meget de samme som kommer, men der dukker også nye op, siger Alfred Højberg.

Den 18-årige elitesvømmer noterer sig at de lidt yngre først kommer efter kl. 12.00. Og selv om det med vinterbadning synes at være en »sport« som særligt tiltrækker ældre mennesker, så ser han også yngre par med børn og tilmed også nogle på hans egen alder.

- Corona kan være årsag til, at flere vil prøve noget nyt, og der er især mange piger blandt de unge som kommer, siger Alfred Højberg.

Generelt er der dog også en tendens til, at flere vil prøve anderledes og mere ekstreme sportsgrene, og havsvømning vinder meget frem i disse år. Også om vinteren hvilken er en anden årsag til livredningstjenestens vinter-initiativ.

Corona har dog også drillet cheflivredder John Mogensen i forhold til hans vagtplanlægning her i november, og Alfred Højberg er særlig opmærksom.

- Jeg bor i Virum i Lyngby-Tårbæk kommune, hvor smitten er høj og har også måtte isolere mig i venten på testrsultater efter smitte i gymnasieklasser, fortæller han.

Og der er en ekstra vigtig grund til at holde afstand og passe på for hans vedkommende. Den 18.-21. december skal han nemlig deltage i de danske mesterskaber i svømning, der afvikles med særlige Corona-restriktioner. Han stiller op i crawl på sprint- og mellemdistancerne og skal for første gang konkurrere i seniorrækkerne.