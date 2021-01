Billeder: Ridderligt træf i Gjethuset

Se billedserie Tre riddere og en borgmester i Corona-afstand foran Gjethuset. Foto: Allan Nørregaard

Halsnæs - 29. januar 2021 kl. 16:18 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Tre riddere af Dannebrog og en borgmester »uden frygt og dadel« mødtes torsdag i Gjethuset i Frederiksværk til en lille højtidelighed indenfor Corona-rammerne.

Borgmester Steffen Jensen havde indbudt de tre modtagere af ridderkorset Helle Lunderød, Helge Friis og Steen Hasselriis for at ønske dem tillykke med tildelingen af Dannebrogsordenens Ridderkors. Som Frederiksborg Amts Avis skrev i sidste uge har de tre byrådsmedlemmer modtaget hædersbevisningen fra Kongehuset efter indstilling fra Halsnæs Kommune.

- Vi ville gerne fejre jer med mange andre, det har I fortjent, sagde Steffen Jensen til de tre og konstaterede at det ikke havde været muligt at holde indstillingen og tildelingen hemmelig, bl.a. fordi reglerne foreskriver at de selv skal give samtykke om indstillingen.

Derfor var det ikke en overraskelse for de tre, da ridderkorset pludselig lå i postkassen blandt reklamer og andet. Udover de tre var også Torben Hedelund (S) spurgt om han ville indstilles, men han takkede nej.

I Gjethuset holdt han en personlig tale for hver af de tre. Han fremhævede kommunens »Kultur-mama« Helle Lunderød for at have taget aktivt ansvar fra dag 1, da hun kom med i det politiske arbejde, for hendes grundighed, myndighed og autoritet samtidig med at hun favnede at lytte til andre.

Om Steen Hasselriis konstaterede Steffen Jensen med en aktuel sammenligning at han sørgede for en ganske anderledes overdragelse af embedet end det netop er sket i USA.

- Du har styr på sagerne, er ikke typen der lader din telefon hvile, men er altid på arbejde, sagde Steffen Jensen og fremhævede særlig den loyalitet hans forgænger som borgmester udviser for kolleger m.v.

Om Helge Friis sagde borgmesterne at »du er allevegne, men allermest hvor der er brug for dig« og nævnte specielt indsatsen for at samle to kommuner til en.

Helle Lunderød og Helge Friis har begge siddet i byrådet i 27 år, mens Steen Hasselriis har været med siden 2001. De er alle tre indstillet for deres særlige fortjenstfulde indsats.

Ved arrangementet blev der budt på et glas champagne, men ikke serveret »arme riddere«, som er en efterhånden glemt fransk toast. Og det med at være en ridder »uden frygt og dadel« betegner iøvrigt ifølge ordbogen en frygtløs person uden fejl eller mangler.

