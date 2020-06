Billeder: Polareskimoer i Knuds Rasmussens Hus

Et Coronaklart Knud Rasmussens Hus åbnede tirsdag - to dage efter 141-årsdagen for polarforskerens fødsel - døren til den sæson, der egentlig skulle være indledt i påsken. Man er af gode grunde spændt på hvordan sæsonen kommer til at gå. Særligt i forhold til de mange endagsturister på udflugt fra København, som man efter alt at dømme vil gå glip af i år.