Se billedserie Lang kø ved rådhuset i Frederiksværk for at blive Corona-testet. Foto: Niels J. Larsen

Billeder: Over to timer i kø for test

Halsnæs - 21. december 2020 kl. 11:24 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Halsnæs Kommune har skaffet testudstyr til yderligere 1000 personer til det Corona-testcenter der åbnede mandag morgen kl.09.00 i rådhussalen i Frederiksværk.

I første omgang var man tildelt 400 testenheder fra Region Hovedstaden om dagen, og uden de ekstra enheder måtte man have lukket testcentret allerede ved 10-tiden mandag formiddag.

De første mødte således allerede lidt efter kl.07.00 og på et tidspunkt mandag formiddag stod omkring 350 i kø.

- Vi kom kl 08.45, så vi har stået her i lidt over to timer, lød det kort før kl.11.00 til avisens udsendte medarbejdere fra to piger, som nu kunne øjne indgangen til rådhussalen med kun 10-15 personer foran sig i køen.

Indenfor kan tre personer testes ad gangen. Det bliver senere mandag udvidet til fire. Det er frivillige medarbejdere fra kommunen, der har påtaget sig opgaven med at stå for testning.

Testen er en såkaldt PCR-test, hvor resultatet foreligger indenfor 48 timer. De personer som testes mandag eller tirsdag, kan altså håbe at have modtaget svar inden juleaften.

Testcentret i rådhussalen har åben mandag-tirsdag-onsdag 21.-23,. december kl.09-17, hvis der vel at mærke er testenheder nok.