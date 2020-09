Billeder: Naturpleje i klitterne

Årets »træk et træ« på Melby Overdrev var rykket næsten ud i vandkanten, da arbejdsområdet for de fremmødte frivillige var helt ude i klitterne små halvanden kilometer fra den tidligere Melbylejr.

Normalt arrangerer Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs sammen med Naturstyrelsen »Træk et træ« på Melby Overdrev to gange om året, men forårets »trækning« blev aflyst på grund af Corona. I DN Halsnæs er man taknemmelige over, at så mange naturglade mennesker hver år kommer og er med til at holde naturen ved lige.