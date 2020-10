Lidt over 20 efterårsbadede i lyserøde badehætter fra Lynæs Havbad lørdag formiddag. Foto: Niels J. Larsen

Billeder: Lyserød Lørdag til vands og på land

- Skal vi tage Vesterhavet, lød spørgsmålet, da lidt over 20 oktoberbadere iført lyserøde badehætter i samlet flok gik ud på bademolen i Lynæs, og de valgte alle at hoppe i vandet på vestsiden ved den ny, brede badetrappe.

- En del betalte ekstra udover prisen på de 25 kr. pr. badehætte, fortalte formand for Lynæs Havbad Lis Kristensen, der selv passede butikken og var i front, da hele gruppen - lidt over 20 kvinder og en enkelt mand - gik i vandet.

I Frederiksværk Hallen stod Claus Bodenhoff fra Danmark Rundt Team Bodenhoff for Børnecancerfonden sammen med Norma Wichmann klar til at byde velkommen kl. 09.30, men måtte konstatere at fremmødet var beskedent.