Se billedserie Frank Uldahl og Anette Alfastsen har kontor øverst oppe på kommandobroen.

Billeder: Livet i et hus på vandet

Halsnæs - 21. marts 2018 kl. 14:36 Af Niels Jørgen Larsen Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vores ønske var at prøve noget andet, noget romantisk og anderledes.

Sådan fortæller Frank Uldahl ombord på det tidligere inspektionsskib H.V. Ravn i Hundested Havn, hvor han sammen med Anette Alfastsen i et år har haft reklamebureau, tegnestue og »sommerhus«. Parret kiggede på husbåd gennem tre år og var ved at opgive tanken, da H.V. Ravn dukkede op. En bådebygger fortalte, at skibet var til salg og lå i Hundested.

- Den var fuldstændig faldefærdigt, så det var en stor beslutning at tage, konstaterer Frank Uldahl.

- Det var godt, vi ikke vidste, hvad vi gik ind til, vi har hørt det samme fra andre, man er ved at blive kvalt 50 gange undervejs, supplerer Anette Alfastsen.

Men i dag er der ingen fortrydelse hos parret. De føler sig privilegerede ved at være kommet til Hundested og ved at have fået indrettet det 42 meter lange skib, så det i dag fungerer helt som et hus.

H.V. Ravn er placeret i Hundested med status af »sommerhus«. Havnen tillader ikke, at man har permanent adresse, så Frank og Anette har også en lejlighed på Christianshavn. Oprindelig ønskede de at have husbåden i København, og de elskede at ligge på Holmen, men det var ikke muligt at blive her.

