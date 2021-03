Billeder: Liseleje pyntet med påskeæg

i påsken er der tradition for at trille æg, men de kan også tælles, og det får alle chancen for at forsøge for at finde svaret i løbet af påsken. Det er Alice Skaubye og »Vennerne«, som sammen med Klassisk Badeby har været på spil for at pynte byen og lave lidt påskesjov.