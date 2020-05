Billeder: Lagde blomster ved mindesten

Jørgen Tved og Carl Jensen fra Frederiksværkegnens Historiske Forening lagde mandag 4. maj blomster ved mindestenene for faldne frihedskæmpere. Først i Nørregade i Frederiksværk og bagefter ved stenen i Asserbo til minde om Bent Faurschou-Hviid - kaldet under navnet »Flammen.«

Den historiske forening har en årrække stået for mindehøjtideligheden for besættelsen og befrielsen den 4. maj, men det officielle arrangement er aflyst i år - 75-året for befrielsen af Danmark minus Bornholm - på grund af COVID-19-restriktionerne.

Men Carl Jensen og Jørgen Tved aflagde på foreningens vegne besøg ved de to mindesten. Den tale Jørgen Tved skulle have holdt i forbindelse med arrangementet er gengivet i Frederiksborg Amts Avis mandag samt på sn.dk/Halsnæs.

Mindestenen i Frederiksværk er for Erik Thomle Nielsen, Niels Jessen og Benny Rasmussen. Thomle, der var lærer, blev dræbt da frihedskæmpere ved en tragisk fejl skød mod bil ved Asserbo om aftenen den 6. maj 1945. Jessen døde i et færdselsuheld i forbindelse med en fangetransport, mens Benny Rasmussen mistede livet ved en vådeskudsulykke i sommeren 1945.

Bent Faurschou-Hviid, Flammen, døde i 1944, da han tog sit eget liv efter at tyskerne havde opringet det hus han opholdt sig i. Han voksede op i Asserbo, hvor forældrene havde Hotel Birkegården. Filmen »Flammen og Citronen« har netop været vist på tv igen. Den blev kritiseret ved premieren for ikke at give den rigtige fremstilling af de to frihedskæmpere.