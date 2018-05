Billeder: Kvæg sluppet løs på Overdrevet

Naturvandrere, løbere og folk på vej til stranden kan nu opleve nyt liv på Melby Overdrev. I to indhegnede områder er der af Naturstyrelsen udsat kvæg som led i bestræbelserne på at bevare heden og særligt begrænse væksten af bævreasp.

For 14 dage siden ankom de første ni dyr, og tirsdag fulgte yderligere 20. Ni sorte økologiske gallowaykvæg, hvor et par af dem er krydsninger med skotsk højlandskvæg, er placeret i et område på 16 hektar, mens der nu er 20 styk skotsk højland på et område på 40 hektar tæt ved stranden og p-pladsen ved Lille Kulgab.

- Det er et område vi har ryddet for træer, som er blevet til flis til glæde for fjernvarmen i Frederiksværk, men bævreasp er begyndt at vokse op på arealet, så vi nu håber at kvæget kan holde det nede, så området på sigt bliver til hede som det omkringliggende, siger skovfoged og vildtkonsulent Niels Worm om det store, strandnære areal.