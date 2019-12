Se billedserie Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Billeder: Jubijæ for den ny rideklub

Halsnæs - 02. december 2019 kl. 17:09 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»RIH RIH, er klubben hvor vi går!«

Borgmester Steffen Jensen havde ikke sin guitar med, men kunne alligevel synge for på Rideklubben Hundesteds nye klubsang, der med andre ved instrumenterne blev præsenteret til den officielle åbning af det flot udbyggede ridecenter på Slettebjerggaard. Teksten til klubsangen er skrevet på Poul Kjøllers »Jeg er en glad lille cowboy«, og det blev til et Jubijæ og mere til på dagen for både rideklub og faciliteterne på Slettebjerggaard.

- For 10 år siden havde jeg ikke forestille mig, at dette kunne ske. I 19 år har man forsøgt at samle klubberne, stor tak til alle de som har arbejdet ihærdigt for det. Da et enigt byråd kort før jul i 2018 godkendte det, var der ikke et øje tørt, fortalte formand for Rideklubben Hundested Ilse Corneliussen efter at hun sammen med borgmesteren havde klippet snoren til den ny, flotte ridehal.

Faktisk begyndte man helt tilbage i midten af 1980'erne at tale om at lægge de to rideklubber i Hundested - Slettebjerggaard Rideforening og Hundested Sportsrideklub - sammen.

- Den ny stald og ridehal her markerer sammenlægningen til Rideklubben Hundested og giver alle interesserede i ridning et aktivt holdepunkt i lokalsamfundet og et samlingspunkt, hvor man kan dykre sin passion for ridning og samtidig hygge sig, sagde Steffen Jensen.

