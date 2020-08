Billeder: Hundested får nyt vartegn

Hvis ansigtskuløren på kunstnerne Ulrik Schiødt og Peter Skensved ligner den lyserøde skyline på deres store gavlmaleri på Hundested Kino eller måske nærmer sig det højrøde, så skyldes det ikke alene, at solen har bagt ned de fleste dage, de har arbejdet med det store kunstværk. Nej, konstant er de blevet mødt med begejstrede bemærkninger, som de to ovenstående, avisens udsendte opsnappede fredag middag på parkeringspladsen ved biografen.

Siden mandag 10. august har de været igang med udsmykningsopgaven, som de regner med at blive færdige med i løbet af næste uge, hvis vejret bliver lidt bedre end de seneste dage, hvor den fugtige luft og regnbyger ikke har været malervenlige.

- Opgaven var, at vi skulle lave noget som relaterede til Hundested og til biografen, og undervejs har der været forskellige skitseforslag og dialog om det, fortæller Ulrik Schiødt, som blev kontaktet af Hundested Kino om opgaven, da han tidligere har lavet udsmykning på havnen og i øvrigt har boet i Hundested i fire år nu.

Det er blevet til et grundmotiv, der viser Hundested skyline fra biografen og til Nordmolen med den meget omtalte grønne hal og havnegrillen, som netop er lukket. Samtidig viser en filmstrimmel på gavlen billeder fra Hundesteds historie og nutid

- Det er sjovt så mange, der er kommet forbi og har kommenteret, og det skal være godt at gå på opdagelse i og må gerne vække minder, siger Peter Skensved.

Arbejdet, de mange positive kommentarer og en rundtur i Hundested har også givet Ulrik Schiødt og Peter Skensved lyst til at kaste sig ud i nye projekter i byen, så de er meget åbne for henvendelser. De har allerede selv nogle idéer til bygninger, der kunne trænge til en kærlig og kunstnerisk hånd.

På gavlmaleriet gengiver de en række af Hundesteds vartegn. Og der er ikke tvivl om, at deres værk i sig selv bliver et nyt vartegn for Hundested.