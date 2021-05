Foto: Per Christensen

Når man ikke kan rejse ud i verden, så må verden i sandhedens tjeneste komme til Hundested. 10. udgave af sandskulpturfestivalen åbnede Kristi Himmelfartsdag. Foto: Per Christensen

Billeder: Hele verden i sand

Gennem 10 år har sandskulpturfestivalen været et fyrtårn blandt de nye tiltag. der har gjort Hundested havn til en af de mest populære turistattraktioner i Nordsjælland. Og meget symbolsk har Hundested Sandskulptur nu fået et fyrtårn som nyt vartegn.

- Folk har sagt at de har svært ved at finde hvor vi ligger, men nu kan de gå efter fyrtårnet, siger bagmanden bag sandskulturfestivalen alle årene Christian Warrer.

På årets sandskulturfestival kan man også se fyrtårnet i en miniudgave placeret i et kystlandskab med stejle skråninger og trapper.

Temaet for den 10. udgave af sandskulturfestivalen er »Jorden rundt - uden grænser«. I en tid hvor Coronaen endnu ikke har sluppet sit tag og der er begrænsede muligheder for at rejse ud, ja så må verden i stedet komme til Hundested.