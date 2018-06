Billeder: Grundlovens store festdag

Se billedserie Folk i alle aldre indtog plænen og de røde og hvide tæpper til grundlovsfesten ved Torvet i Frederiksværk. Foto: Niels J. Larsen

05. juni 2018

En lokal udgave af »Mads og Monopolet« med Ketil Teisen i rollen som vært og ordstyrer og med borgmester Steffen Jensen (S), Thue Lundgaard (EL) og Frederik Germann (V) i panelet sammen med tre fra Ungerådet Hamsa, Victoria og Simone gav en aldeles fremragende indledning på det store folkefest Grundlovsdag ved Torvet i Frederiksværk.

Efterfølgende fik de politiske partier chancen for at fremføre synspunkter i anledning af grundlovdagen i debatteltet, mens de officielle grundlovstalere på scenen ved kanalen holdt sig til de mere generelle betragtninger om demokratiet.

Borgmester Steffen Jensen (S) konstaterede, at man sagtens kunne fejre noget højtideligt som grundloven med en festdag med mange blandede aktiviteter som der var tilrettelagt ved tirsdagens arrangement i Frederiksværk.

- Grundloven er om os alle og for os alle. Det handler om at lade andre komme til orde, uden at svine dem til, også på de sociale medier, hvor tonen kan blive skinger, sagde Steffen Jensen og bemærkede at det kan virke lidt fancy at sige borgerne at skal i centrum, men i Halsnæs mener man det.

Filmmanden Ketil Teisen fra Hundested var udpeget til at holde den officielle grundlovstale. Han fremhævede styrken ved det danske samfund som et tillidssamfund, hvor man er noget og gør noget for hinanden og slog fast, at det ikke alene handler om rettigheder, men også om pligter.

Efterfølgende fik også Venstres nyvalgte spidskandidat til næste kommunalvalg Michael Thomsen ordet.

- Vi har en opgave at fortælle vore unge og nye borgere om hvor vigtigt det er at værdsætte frihed og demokrati, et demokrati hvor vi politikere er tilgængelige, sagde Michael Thomsen bl.a.

