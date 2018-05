Billeder: Friske farver i strandbar

Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Halsnæs - 04. maj 2018 kl. 13:24 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Titlen på mit arbejde her skal være »Slut med forbudt«!

Kunstneren Mads Henum vil gerne gøre op med alt det pæne og politisk korrekte. Han er kendt for altid et eller andet sted mere eller mindre gemt i sine værker at finde plads til et mandligt kønorgan, og dem kan gæsterne snart gå på opdagelse efter i den udsmykning han i disse dage er ved at færdiggøre i »Frisk Strandbar« ved parkeringspladserne før Rørvig-færgelejet på Hundested havn lige ud til Trekanten-stranden.

Her er Rune Barfred klar til at åbne for en ny sæson og en sommer, der forhåbentlig bliver bedre end sidste år. Rune Barfred var sidste år med til at udvikle idéen med strandbaren og står nu selv for den i år, efter at indehaveren måtte lukke biksen i sensommeren ovenpå den kolde 2017-sommer.

- Vi har bestilt en god sommer i år, lyder det optimistisk fra Rune Barfred, da Frederiksborg Amts Avis er på besøg for at høre om konceptet og se den udsmykning Mads Henum er igang med.

Mads Henum har udsmykket væggene med farverige streger og særligt har den mørke gang ved siden af køkkenet ud til toiletterne fået en opfriskning, så det bliver en anderledes fornøjelse at benytte dem.

Rune Barfred er bosat i Holte, men kender Hundested efter at have tilbragt sommerferier her som dreng.

Frisk Strandbar åbner så småt her i maj, bl.a. når bikerklubben har træf hver anden onsdag. Ellers skal det særligt gå løs i sommerferien på bar, grill og gerne nogle musikarrangementer. Rune Barfred opfordrer de lokale musikere til at komme forbi og lave spontane jam-sessions henover sommeren.

