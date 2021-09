Se billedserie Jeg vil have en blå ballon, syntes den unge mand i forgrunden at mene, mens makkeren ved siden af foretrak en rød, da partierne åbnede valgkampen på Krudtværksfestivalen. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Billeder: Festival tilbage med lidt færre gæster

Halsnæs - 12. september 2021 kl. 17:31 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Der var trængsel blandt de politiske partier, da valgkampen blev skudt igang lørdag på Krudtværksalléen, hvor Krudtværksfestivalen var tilbage efter Corona.

Centralt så man et tæt felt af borgerlige partier. På den ene side Venstre og Dansk Folkeparti. På den anden side bejlerne til nogle af deres pladser i byrådet: Side om side var stadeplads for De Konservative og De Radikale, der også er i et valgforbund som noget overraskende også har deltagelse af DF.

Lidt fra havde Socialdemokratiet sin faste centrale placering ved den ene musikscene og med fadølsbar. Mens SF og Enhedslisten lå lidt for sig selv ved begyndelse af alléen tættere på indgangen til Krudtværksmuseet, der sjovt nok var lukket i dagens anledning.

Der er tradition for at de politiske partier markerer sig til festivalen og naturligvis særligt i et valgår. Dog manglede forleden to af de partier, der har bebudet at stille op i Halsnæs: Alternativet og Nye Borgerlige.

- Det er altid skidehyggeligt til festivalen. Jeg har fået snakket med en masse om andet muligt, bl.a. Krudthuset, sagde borgmester Steffen Jensen (S) først på eftermiddagen med henvisning til sagen om foreningshuset midt i Krudtværksområdet, som man vil rive ned, da de er for dyrt at renovere.

Fornemmelsen var ellers at der var lidt færre gæster til festivalen end tidligere, men det er der mange årsager til. Vejret var ganske truende fra morgenstunden, men blev siden rigtig godt indetil en byge sidst på eftermiddagen. Samtidig er der i disse uger drøn på konfirmationer og andre familiefester, der er blevet udskudt pga. Corona, og endelig kan det tænkes, som det blev sagt, at der stadig er en del som holder lidt igen med at samles - eller i Corona-tiden har fået andre vaner end at søge de store arrangementer.

- Det kan godt være, at der har været lidt færre på pladsen, men jeg hører fra kræmmerne at det er gået rigtig godt. Højt humør og gang i salget, lød det fra formand for Krudtværksområdets Brugerforening, Henrik Olsen.

Inden Billy Cross traditionen tro gik på scenen som sidste band kunne Henrik Olsen i sin egenskab af præsident for Lions overrække Lions-prisen på 10.000 kr.

Den gik til folkene bag bygningen af V3 - kopien af den oprindelige panserbil fra befrielsesdagene i Frederiksværk i maj 1945.

V3 havde selskab af mange andre veteranbiler, og udover de mange kræmmere og de politiske stande kunne man bl.a. også møde repræsentanter fra Arresøfartens Frederikke, Rigtige Mænd-løbet Halsnæs samt Liseleje Havn-projektet. Samtidig nyde pølser fra den serbiske forening og mange andre kulinariske varianter.