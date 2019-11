Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Byrødder kom på prøve som affaldshelte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Byrødder kom på prøve som affaldshelte

Halsnæs - 05. november 2019 kl. 18:44 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havemøbler i hækken, et par hundrede cigaretskodder og kolde fingre var blandt udbyttet, da Halsnæs Affaldshelte og det halve byråd tirsdag eftermiddag samlede affald. Iført gule veste og med gribetang i den ene og plastpose i den anden hånd fik politikerne lov at afprøve på egen krop, hvad det vil sige at være affaldshelt.

De ville gerne anerkende den store indsats, som gruppen og initiativtager Annemette Eriksen har gjort gennem flere år.

- Man ser hende alle steder. Jeg tror, alle, der kører i Halsnæs, har tænkt, der er hun igen. Hun er meget vederhæftig i sin indsats og har knoklet derudad i lang tid. Det betyder noget for sammenhængskraften, at hun går foran og siger, at vi som individer har et ansvar for naturen og miljøet, lød det fra borgmester Steffen Jensen (S), der undervejs gjorde sit for grinende at proklamere, at han havde samlet mest affald.

Politikerne gav i hvert fald ikke indtryk af, at det behøver være en sur tjans at samle affald, de havde medbragt et væld af morsomme bemærkninger og højt humør.

Og så fik de også gjort naturen lidt pænere, mens de efterspurgte varm kakao, og diskuterede om borgmesteren skulle i stort eller småt brændbart.

Det er guld værd

Anja Rosengreen (SF), der er formand for miljø- og planudvalget, havde medbragt egen skraldetang, som hun bruger, når hun går tur med hunden. Hun mener, de mange ivrige skraldesamlere kan rykke meget mere end ekstra skraldespande eller kommunale kampagner kan.

- Det er ikke en opgave, der skal løses fra kommunal side. Det er simpelthen et spørgsmål om opdragelse, at vi forstår, naturen er vores fælles ansvar. Deres fokus er guld værd, og det kan man slet ikke betale sig fra. De er med til at skabe en holdningsændring. Hvis vi kan hjælpe med at give dem opmærksomhed, så gør vi gerne det, sagde hun.

Hun oplever, at der er mindre affald langs veje og i grønne områder end for bare et år siden. Og en som dristig forudsigelse, så spår hun, at det om fem år vil være helt uhørt, at man ikke rydder op efter sig selv.

Dyt og highfives

Når affaldsheltene samler kilovis af skrald og befrier pindsvin fra plastikflasker, så får de indimellem både, dyt, tak og venlige smil med på vejen.

Og det er med til at øge engagementet og lysten til at holde Halsnæs ren, fortæller den erfarne affaldshelt Lene Withen.

- Når bussen kører forbi med hornet i bund og folk vinker og siger tak, så gør man da lidt mere. Med alle de dyt og highfives og folk der vinker og giver sodavand, når vi er ude at gå, så tror jeg på, der er nogle af dem, der tænker over at tage skraldet med hjem i stedet for. Og så har det rykket noget, sagde Lene Withen.