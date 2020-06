Se billedserie Frederiksværk Brandværnsmuseum kan lørdag slå portene op til gamle brandbiler, sprøjter og bunkere. Foto: Niels J. Larsen

Billeder: Brandmuseum klar til åbning

Halsnæs - 11. juni 2020 kl. 17:31 Af Niels Jørgen Larsen

- Velkommen til det bedste museum i Halsnæs!

Formand for Frederiksværk Brandværnsmuseum Thue Lundgaard byder sammen med næstformand Erik Lydolph indenfor i den gamle brandstation på Vognmandsgade i Frederiksværk. Som mange andre muséer har Brandværnsmuseet på grund af Corona måtte vente med at åbne, men fra på lørdag 13. juni er portene atter slået op.

Inden da skal de omkring 12 frivillige hjælpere i foreningen mødes og gøre det hele klar efter Corona-regler.

- Normalt er dette et museum, hvor genstandene må røres fordi de er bygget til at blive brugt. Men nu er vi nødt til at sætte minestrimler op omkring dem, fortæller Thue Lundgaard.

Han lover til gengæld at det stadig er muligt for børn og voksne at få en tur rundt i Frederiksværks centrum i en af museets stoltheder, Ford AA brandbilen fra 1931.

Bilen blev oprindeligt købt til brandvæsenet i Holbæk, men her fik man brug for en større, og så kom den i 1936 til Frederiksværk, hvor den i mange år kørte rundt i byens gader i alvorlig tjeneste. Nu er det hygge for »brandnørdene« i foreningen og ikke mindst de besøgende på det lille museum, som får en tur på passagersæderne.

Frederiksværk Brandværnsmuseum kan besøges fremover hver lørdag kl.10-14 helt frem til efterårsferien. Desuden er det muligt at aftale besøg udenfor åbningstider for eksempelvis skoleklasser og andre grupper. Det koster bare 10 kr. i entré, mens prisen for en tur i den gamle brandbil er 25 kr.

Udover at se de mange effekter i den gamle brandstation er det også muligt at komme en tur under jorden i den nærliggende bunker, hvor der blandt andet er indrettet et beskyttelsesrum som det så ud.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.