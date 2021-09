Se billedserie Sæbekassebil 8 med Tilde som tovholder kommer godt ud af det første sving og ender som vinder af Tierens Sæbekasse Grand Prix 2021. Foto: Niels J. Larsen

Billeder: Bedst samarbejde i sæbekassebil nummer 8

Halsnæs - 28. september 2021 kl. 04:12 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Det er ikke ligefrem bogmesterjobs, der er flest af i landet, men eleverne på Tieren indledte mandag morgen deres erhvervsuge med at høre borgmester Steffen Jensen (S) fortælle om sit arbejde og hvordan det politiske system fungerer.

Efter at have berettet om hvordan han selv kom ind i politik, var hans budskab til de unge, at det som i andre erhverv handlede om benhårdt arbejde og om timing. Samt at det er vigtigt at beskæftige sig med noget man synes er sjovt.

I disse uger er borgmesteren igang med den største årlige samarbejdsøvelse i byrådet - at forhandle et budget på plads. Og netop samarbejde er tema og nøgleord for 10.klasse-elevernes erhvervsuge.

- På en arbejdsplads er du ikke altid venner med alle, og måske ikke med dem der er chefer, men det handler om at få det til at fungere og finde løsninger, siger lærer i Tieren Jakob Buhrkall.

Første prøve i den retning for eleverne på Tieren - Halsnæs Kommunes 10.klasse-tilbud - var mandag at bygge sæbekassebiler i grupper de ikke selv havde valgt og gennemføre et sæbekasse grandprix omkring UKC i Krudtværksområdet.

Kl.12.30 var ni hold klar til at præsentere deres sæbekassebiler som det endelige bevis for om det var lykkedes at etablere det nødvendige samarbejde i formiddagstimerne. Efter to indledende heat gjaldt det finalen, og her kom hold otte - bestående af Tilde, Bastian, Jakob og Oliver - først over målstregen. Det var dog lige ved at gå galt den sidste meter og koste en buksebag for Tilde i førersædet, men det lykkedes at komme i mål som de første.

Teamet fik overrakt præmie af leder af UKC Ulrich Mehr, der samtidig kårede hold 9 til at lave lavet den mest kreative og smukkeste bil.

- Det har vist hvor svært det er at arbejde sammen. Nogle gav op, nogle arbejdede rigtig godt, nogle udførte arbejdet, mens andre stod og så godt ud, konstaterede Jakob Buhrkall efter løbet og sammenlignede det med en arbejdsplads.

Erhvervsugen fortsætter tirsdag, hvor Kim Bang fra Mega Flex holder foredrag, hvorefter eleverne skal arbejde med hvordan man skriver en god jobansøgning. Onsdag og torsdag arbejdes der med at beskrive en virksomhed og fremlægge resultaterne, mens det hele slutter med en tur til København på fredag, hvor man skal besøge World Press Photo-udstillingen i Politikens Hus.