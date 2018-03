Se billedserie Alice Skaubye (t.v.) fremviser en badedragt, der var på mode mellem 1900 og 1910. Også den røde badedragt, som Pia Andreasen er iklædt, var moderne dengang. Anouschka Andersen i midten har en badedragt på, som var på mode ti år senere. Foto: Elias von Staffeldt

Billeder: Badetøj gennem 125 år

Halsnæs - 19. marts 2018 Af Elias von Staffeldt

Bademoden har gennemgået en stor udvikling gennem tiden. Det kunne man i den grad konkludere lørdag, hvor der på Liselængen var forelæsning om badetøjets udvikling fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag. Samtidig var der også udstillet badetøj fra de forskellige tider, så det var muligt at få genopfrisket minderne fra en svunden tid - og endnu længere tilbage, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Anledningen til arrangementet er at skabe opmærksomhed på den forening, der netop er blevet stiftet, »Klassisk Badeby Liseleje«, som skal sætte endnu mere fokus på Liseleje som badeby.

- Vi holder så meget af Liseleje og vil gerne forsøge at gøre det unikt. Vi er interesseret i at gå tilbage til rødderne, sådan som en badeby var i gamle dage, fortæller Alice Skaubye, der har arbejdet hårdt for at skaffe en sauna til formålet. Og det ser nu ud til at lykkes.

- Vi har søgt Velux-fonden og har fået 10.000 kroner til en sauna. Det tager lang tid, så nu er vi ved at investere i en rullende sauna, siger Alice Skaubye, der forventer, at den rullende sauna vil stå klar 1. maj.

Udvikling gennem tiden

Selve badetøjets historie står Anouschka Andersen for at berette om. Hun har samlet på badetøj i et års tid.

- Jeg har altid haft en naturlig interesse i badedragter. Det er indlysende, når man bor i en badeby. Jeg har taget lidt med fra alle tider, fortæller Anouschka Andersen, der peger på to perioder som helt afgørende indenfor badetøjets historie.

- 1930'erne er det sjoveste modefænomen. Indtil dengang skulle man ikke se mænds brystvorter. Og så er der selvfølgelig ungdomsoprøret fra 60'erne, hvor torpedo-bh'en kom og pigerne begyndte at vise mere hud, siger hun.

Knap 30 mennesker fandt vej til Liselængen for at høre om badetøjet og den nye forening, og det glæder Alice Skaubye.

- Det er glædeligt, at lokalbefolkningen er mødt op og støtter op om det, siger Alice Skaubye.

Til sommer - nærmere bestemt på Sankt Hans- vil der blive opført et modeshow med badetøjet som en del af Store Badedag. Her forventes det også, at saunaen kan tages i brug.