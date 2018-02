Billeder: Ældreminister på visit i Vinderød

Se billedserie Ældreminister Thyra Frank tog en runde om kaffebordet og fik hilst på beboerne på afdeling Nattergalen på Arresøparken. Fotos: Allan Nørregaard

Halsnæs - 10. februar 2018 kl. 10:03 Af Niels Jørgen Larsen

- Det var et glædeligt besøg, jeg mødte en masse dejlige beboere, men også et dejligt personale. Man kan mærke der er en begejstring, folk brænder for det, og man skal brænde før man kan tænde andre.

Ældreminister Thyra Frank (LA) aflagde fredag eftermiddag besøg på Frederiksværk Plejecenter Arresøparken og blev bl.a. præsenteret for de aktiviteter, som beboerne i de smukke omgivelser i Vinderød med udsigt over Arresø bliver tilbudt i årets løb. Der har netop været fastelavn med tøndeslagning, og Thyra Frank var særligt begejstret for at høre om det årlige Tour de Halsnæs, der gennemføres i august på de særlige »sofacykler«.

- Vi har brug for at få fortalt de gode historier, det er vigtigt at de kommer frem i lyset, så man får fortalt, at det ikke er så forfærdeligt at komme på et plejecenter, sagde hun.

Thyra Frank fik positive indtryk på Arresøparken og hørte fra borgmester Steffen Jensen (S) om udfordringer med at tiltrække plejepersonale.

