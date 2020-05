Billeder: 5. maj-markering i amerikansk jeep

Per, Louise og sønnen Patrick lagde blomster og gjorde honnør for at mindes de faldne, der kæmpede for Danmarks frihed. Familien deler interessen for militærhistorie og ikke mindst Anden Verdenskrig. Per og Louise Hauchrog Larsen står bag projektet med at bygge en kopi af panserbilen V3, som frihedskæmpere fremstillede i Frederiksværk.