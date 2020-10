Bilist uden kørekort

En 23-årig mandlig bilist fra Frederiksværk blev klokken 19.47 standset af en patrulje på Hillerødmotorvejen i nordgående retning.

Her kunne patruljen konstatere, at bilisten havde fået inddraget sit kørekort administrativt, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, fortæller Nordsjællands Politi.