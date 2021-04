Bilist påvirket af stoffer

En 20-årig mand blev søndag klokken 11.53 standset og sigtet, da han kom kørende ad Amtsvejen, Hundested.

Det viste sig, at den unge bilist fra Hundested var påvirket af euforiserende stoffer og ikke havde noget kørekort. Han blev sigtet for begge forhold og taget med på hospitalet for at få taget en blodprøve, som skulle klarlægge den nøjagtige grad af påvirkning.