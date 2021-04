Bilist påvirket af spiritus

En 72-årig mand fra Bagsværd kan se frem til at modtage en bøde fra ordensmagten, efter at han lørdag eftermiddag kort før klokken 15 blev standset på Hillerødvej i Frederiksværk på vej mod Hillerød. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Manden viste sig nemlig at være påvirket af spiritus. Han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel, og efter at have været en tur med patruljen for at afgive blodprøve, blev han senere samme dag løsladt igen.