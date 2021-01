Bilist med narko i blodet

En 39-årig mandlig bilist fra Hundested blev klokken 23.50 standset af en patrulje på Græse Mølle ved Frederikssund. Her oplyste føreren, at han havde indtaget euforiserende stoffer, hvorfor han blev anholdt og sigtet for narkokørsel. Derudover blev han også sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

Bilisten fik derefter foretaget en blodprøve for at kunne fastslå de præcise omstændigheder omkring mandens eventuelle narkopåvirkning, oplyser politiet.