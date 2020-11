Bilist havde kørselsforbud

En 40-årig mand fra Frederiksværk blev tirsdag kl. 17.56 standset, da han kom kørende ad Dortheasvej, Ølsted.

Her blev han sigtet for kørsel uden førerret, da han havde sat sig bag rattet på trods af, at han tidligere er blevet idømt kørselsforbud, oplyser politiet i døgnrapporten.