Biler tager farlig smutvej: Kører på gangbro

Gangbroen, som har trædæk og metalgelænder, kan i følge Jeppe Skovgaard Schmidt godt holde til en personbil. Det er derfor ikke af fare for et kollaps af broen, at kommunen spærrer den af.

Den 12. august blev et storstilet arbejde sat i gang på Peder Falstersvej, hvor den eksisterende vejbro over Krudtværkskanalen skal tages ned, inden nye broer, en vandtrappe på Nordtorvet og kanalkanter kan anlægges. I den forbindelse er det nødvendigt at spærre for gennemkørende trafik på Peder Falstersvej over Krudtværkskanalen. Det betyder, at det frem til november er besværligt at komme fra en ene ende af Frederiksværk til den anden, da der ikke kan køres i bil på en af Frederiksværks hovedgader.