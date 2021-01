Bilen lugtede af hash

En 17-årig ung mand er sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer efter han lørdag aften blev observeret af en politipatrulje.

Patruljen havde set den 17-årige sammen med tre andre i en bil på Havnelinjen i Frederiksværk. Udenfor bilen lå en tom mixerbakke, og betjentene kunne lugte, at der lugtede af hash fra bilen, så klokken 19.44 blev alle fire sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer og visiteret. Det var dog kun den 17-årige, der er fra Frederiksværk, som fortsat er sigtet. Han havde en joint og tre klumper hash på sig.

De tre andre er fra Gilleleje, Helsinge og Tisvildeleje, og da politiet ikke fandt nogle stoffer på dem, så blev sigtelsen frafaldet.