Bil skred ud i rabatten

En 30-årig kvindelig bilist fra Frederiksværk mistede onsdag formiddag kontrollen over sin bil og havnede i rabatten, da hun ved 10-tiden kørte på Frederikssundsvej ved Ølsted.

Et andet køretøj svingede ud på vejen i god afstand til kvinden, men bilen drejede dog med så lav hastighed, at kvinden meget hurtigt nåede op bag den forankørende bil og måtte foretage et styreudslag mod venstre for at undgå påkørsel, oplyser politiet og tilføjer, at kvinden mistede kontrollen over sin bil, hvorfor den endte i rabatten. Der skete ikke umiddelbart større personskade ved uheldet, men kvinden blev efterfølgende kørt med ambulance til tjek på hospitalet.