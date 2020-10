Bil påkørt af hurtig knallert

Knallertkører prøvede at slippe væk

Onsdag kl. 12.03 anmeldte en 31-årig kvindelig bilist, at to knallerter ikke overholdt deres vigepligt på Hovedgaden, Ølsted, hvorfor den ene knallert endte med at påkøre hendes bil, mens den anden knallert kørte væk fra stedet.

Ifølge politiets døgnrapport fik en patrulje bragt den undkørte knallert til standsning og samlet alle parterne på stedet for færdselsuheldet igen. Det viste sig, at knallerterne, som var ført af to unge mænd fra lokalområdet, var konstruktivt ændret, således de kunne køre hurtigere end den tilladte hastighed.