Biblioteker skærer ydertimer

Den selvbetjente åbningstid på bibliotekerne i Frederiksværk og Hundested reduceres med to timer om dagen, således at brugerne fremover har adgang i tidsrummet kl. 7-22 alle dage i stedet for den oprindelige åbningstid kl.6-23. Samtidig øges den ugentlige betjente åbningstid på hver af de to bibliokteker med to timer.

For at løse problemerne har der været arbejdet sammen med SSP, Gadeteamet og politiet for at få dialog med de unge uromagere, og problemerne har fået andre brugere til at frygte, at de selvbetjente åbningstider ville blive droppet.