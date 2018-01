Se billedserie Børnene i Frederiksværk Børnehus har taget godt imod det ny popup-bibliotek. Foto: Allan Nørregaard

Biblioteker popper op i børnehuse

Halsnæs - 22. januar 2018 kl. 09:24 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnene i Halsnæs Kommunes institutioner får i år mulighed for selv at gå på biblioteket og låne bøger. På alle institutionerne bliver etableret et pop-bibliotek, hvor børnene selv kan gå på opdagelse i bøgernes verden.

Konceptet er udviklet af Halsnæs Kommunes biblioteker.

- I mange år bar vi lavet børnehavebiblioteker, hvor forældrene kunne tage en pose med bøger med hjem. Men det har haft sin tid, og der var brug for at lave noget nyt og revitalisere konceptet, så der igen kom fokus på børn og læsning. Så kom vi på den her ide med at lave pop-up biblioteker, siger til forældre, tage en pose med bøger med hjem, det havde haft sin tid, ikke alle forældre der fik gjort det, og fik dem ikke med tilbage, siger Lene Jakobsen, Biblioteksleder på Halsnæs Bibliotekerne.

Frederiksværk Børnehus er blandt de to første institutioner, som har fået opsat et minibibliotek på 1x2 meter. Hylderne - og en bogvogn - er fyldt med farverige bøger, som børnene de næste fire uger kan kaste sig over.

Da Frederiksborg Amts Avis er på besøg er Viktor, Storm, Nohr, Malou og Ida i fuld gang med at låne, læse og pege i bøger.

- Vi arbejder målrettet med børnenes sprog. Flere undersøgelser viser, at det ordforråd, du har som 2-årig følger barnet til 9.klasse. Derfor satser vi stort på sprog og sproglig udvikling gennem leg for alle vores børnegrupper, siger Jane Helborn, leder af Frederiksværk Børnehus.

