Biblioteker er lukket ned

Bibliotekerne i Halsnæs lukkede ned tirsdag og der vil fortsat være lukkede døre til og med 3. januar 2021.

"I denne periode vil der ikke være mulighed for at låne eller aflevere materialer, ej heller i bogindkastene på de respektive biblioteker. Behold derfor dine lånte materialer, indtil bibliotekerne genåbner i det nye år. Alle arrangementer og planlagte aktiviteter er derfor også aflyst," oplyser Halsnæs Bibliotekerne og anbefaler at lånt materiale kan fornyes på bibliotekernes hjemmeside eller app, hvis låneperioden udløber før den forventede genåbning 4. januar.

.

Vi anbefaler, at du fornyer dine lånte materialer hvis de udløber før den forventede genåbning den 4. januar 2021 – fornyelse kan ske 7 dage før afleveringsfristen.

"De materialer, der ikke kan fornys på denne måde, pålægges ikke et gebyr ved for sen aflevering, når bibliotekerne åbner igen. Der vil blive tilbudt en længere afleveringsperiode efter genåbning i det nye år, som det også skete i forbindelse med forårets Lock Down."

Bibliotekspersonalet hjemsendt i perioden, men arbejder hjemmefra med de opgaver, der kan klares online. De kommende uger er det ikke muligt at bestille eller reservere materialer, da disse ikke vil kunne ekspederes eller afhentes, melder bibliotekerne.