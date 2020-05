Bibliotekerne i Frederiksværk og Hundested åbner mandag. Men det bliver ikke som før. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen Foto: unknown

Biblioteker åbner med Corona-regler

Halsnæs - 15. maj 2020 kl. 14:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En del af fase to af genåbningen af Danmark er, at der igen åbnes for aflevering og udlån på landets biblioteker. Det vil naturligvis også ske på bibliotekerne i Halsnæs Kommune, hvor man åbner både i Frederiksværk og i Hundested mandag 18. maj.

Genåbningen vil være i tråd med Kulturministeriets retningslinjer. Det indebærer blandt andet, at der vil være et øget fokus på rengøring, og at der vil være adgang til værnemidler eksempelvis i form af håndsprit. Derudover vil der blive gennemført en række sundhedsmæssige foranstaltninger, så man til en hver tid lever op til de gældende retningslinjer fra de danske sundhedsmyndigheder i forhold til afstand, hygiejne mv.

Alt bliver som det var før COVID-19. Helt konkret vil der kun blive åbnet for aflevering og udlån efter nogle særlige åbningstider. Man må derfor ikke tage ophold på bibliotekerne, hvilket betyder, at der ikke vil være adgang til opholdsrum, læsesale, computere, printere m.m.

Man skal kontakte personalet via mail eller telefon, da der ikke vil blive ekspederet fra skranken. Personalet er klar til at tage imod besøgende og svare på helt overordnede spørgsmål, men man opfordres til at reservere eller slå bøger op hjemmefra.

- I Halsnæs Kommune håber vi, at dem der plejer at bruge bibliotekerne, glæder sig lige så meget til at komme tilbage, som personalet gør, skriver man på kommunens hjemmeside.

Bibliotekernes åbningstider er disse: Frederiksværk Bibliotek: mandag, tirsdag og torsdag 10-17 og fredag 10-16. Hundested Bibliotek: mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10-16.