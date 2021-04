Betalingsparkering indføres på Hundested Havn

Brugere af Hundested Havn kan se frem til bedre parkeringsforhold, lyder det nu i en pressemeddelelse fra havnekontoret. Det betyder samtidig at der indføres betalingsparkering på området.

"Det bliver fremadrettet nemmere for bilister at finde en plads og parkere på Hundested Havn. Et nyt samarbejde mellem parkeringsselskabet ParkZone og Hundested Havn sikrer en samlet parkeringsløsning for Hundested Havn, som gør det anskueligt og klart for bilister at færdes på havnen. Samtidig giver det et pænere og indbydende udtryk samt mindre biltrafik centralt på havnen," melder Hundested Havn og supplerer med, at der som et led i den nye parkeringsløsning for havnen bliver der flere parkeringspladser rundt om havnens midte for at skabe mindre biltrafik i butiks- og rekreative områder og dermed mere sikkerhed og ro for brugere af havnen.

"Med de nye parkeringsfaciliteter indføres der betalingsparkering på Hundested Havn. 1 times parkering vil koste mellem 7,00 og 9,00 kr. Det giver mulighed for løbende at vedligeholde parkeringsområder og giver mere plads med hensyn til afstandskrav. Det sikrer en præsentabel havn, uden huller i asfalten, med en klar og tydelig fokusering på at forskønne veje, gangarealer og kajkanter."

"Det har været vigtigt for Hundested Havn at skabe forbedrede forhold for brugere af havnen og skabe bedre rammer for dem, der skal parkere.

Formålet med de nye parkeringsfaciliteter er at gøre det nemmere for bilister at navigere rundt på havnen i bil og parkere på de udvalgte parkeringsområder på Hundested Havn."