Under særlige omstændigheder tillades nu indebesøg på plejecentrene. Foto: Niels J. Larsen

Besøgstider på plejehjem udvides

Halsnæs - 16. juni 2020 kl. 04:38 Af Niels Jørgen Larsen

Fra i går mandag 15. juni er der åbnet for at pårørende to gange om ugen kan besøge beboere på kommunens plejecentre frem til kl. 19.00 om aftenen. Det er på onsdage og lørdage, således at der samtidig åbnes for weekendbesøg også. Besøgene skal foregå ude og de er uledsagede.

Dermed imødekommer Halsnæs Kommune flere af de krav og indstillinger, der er kommet fra pårørende og Ældrerådet samt fremsat politiske beslutningsforslag om fra Venstre på sidste uges møde i Udvalget for Ældre og Handicappede.

Her faldt et forslag ellers fra Venstre om at åbne på to af ugens hverdage frem til kl.19.00 samtidig med at der ikke skulle være en medarbejder tilstede under besøget med mindre der var plejefaglige grunde til det. Da forslaget ikke samlede flertal i udvalget, begærede Venstres udvalgsmedlemmer sagen i byrådet.

Udvalgsflertallet enedes om en mindre konkret henstilling om arbejde for at udvide besøgsmulighederne til efter kl.15.00. Det sker således nu.

Forud for udvalgsmødet var besøgsreglerne ændret således, at der var mulighed for udendørsbesøg/eller på tur med de pårørende 1-2 gange ugentlig á maksimelt en times varighed på hverdage og i dagtiden, så besøget skulle afsluttes senest kl. 15.

Nu kan besøg altså to gange om ugen, onsdage og lørdage, placeres helt frem til kl.19.00.

»Dog vil det fortsat være sådan, at besøg skal aftales med områdelederen, idet der i særlige tilfælde kan opstå situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre. F.eks. hvis der er personalemangel,« skriver Birgit Gundorph-Malling, Chef for Sundhed og Ældre, i et brev til beboere og pårørende.

Efter nærnere aftale er det desuden muligt at besøge beboeren i boligen, hvis beboerens tilstand ikke tillader udendørs besøg. Der skal i givet fald udpeges 1-2 faste besøgspårønde. Denne mulighed åbnede Styrelsen for Patientsikkerhed op for i sidste uge.

