Se billedserie Da Knud Rasmussens Hus åbnede med et par månedes forsinkelse sidste år, var det med alle Corona-retningslinjer. Det bliver det samme i år, men man håber fortsat at få lov at åbne til påske. Nedlukningen sidste år kostede volsomt på besøgstallet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Besøgstal på museerne halveret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Besøgstal på museerne halveret

Halsnæs - 01. marts 2021 kl. 11:50 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Corona-året 2020 førte til en halvering i antallet af museumsgæster til Knud Rasmussens Hus, Krudtværksmuseet og de øvrige aktiviteter under Industrimuseet Frederiks Værk.

I 2019 satte museerne en flot rekord med over 24.000 gæster - et par tusinde over den hidtidige rekord.

- Vi har nu gjort tallene op. Der har været ca. 12.000 gæster i 2020, altså en nedgang på 50 procent, siger museumsleder Frank Allan Rasmussen til Frederiksborg Amts Avis.

Corona-nedlukningen ramte særligt det største hit Knud Rasmussens Hus. I stedet for at åbne til påske, kunne man først låse døren op den 10. juni, mens åbningen af Krudtværksmuseet blev forsinket nogle uger.

- Det gør at vi særlig har tabt penge på entrésiden, men det er også gået ud over det salg vi normalt har i butikkerne, og det ender med et samlet tab, selv om vi har søgt tilskud fra puljerne under Kulturministeriet, siger Frank Allan Rasmussen.

Noget der særligt ramte efter åbningen var at busselskaberne, som normalt udgør en stor del af besøgene ikke kom.

Til gengæld havde man positive oplevelser i sommerferien, hvor man så nye gæster via den »sommerpakke«, som Folketinget besluttede, så bl.a. museerne i skolernes sommerferie kunne give de besøgende adgang til halv pris.

Museumslederen håber derfor at Folketinget kan vedtage en tilsvarende ordning til sommer, hvor der jo er udsigt til at rigtig mange danskere igen vil holde ferie i Danmark på grund af rejserestriktioner og risiko for Corona.

- Alle sommerhuse i Halsnæs er allerede fuldt booket til sommer og det kan kun gøre os optimistiske om at vi får rettet op på tilbagegang i besøgstal. Vi museumsfolk er klar til at springe ud og give den en ordentlig skalle, og det er andre end os der har siddet indspærret. Vi skal have så mange som muligt ud og få en kulturoplevelse i Danmark, siger Frank Allan Rasmussen.