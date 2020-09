Besked til minister: Uanmeldte plejetilsyn bør tilbage

»Halsnæs Ældreråd vil gøre opmærksom på, at situationen i Århus ikke er enkeltstående. Lignende situationer finder sted overalt i landet. I kan roligt tro os,« skriver Ældrerådet til politikerne i et fire sider langt brev, der opsummerer forholdene omkring tilsyn og struktur i plejesektoren.

Allerede for et år siden påpegede Ældrerådet i Halsnæs, at man ikke finder de nuværende plejetilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed for retvisende, da besøgene på plejecentrene bekendtgøres i forvejen. I stedet ønsker man de årlige uanmeldte årlige tilsyn, som embedslæge-institutionen tidligere stod for genindført.