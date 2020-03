Se billedserie Danskerne søger fra byen til sommerhusene, blandt andet i Halsnæs Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Bemærkelsesværdige tal: Rigtige mange tager i sommerhus

Halsnæs - 24. marts 2020 kl. 04:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er marts ikke en måned, hvor udlejningsfirmaerne oplever stor søgning på de danske sommerhuse, men i disse corona-tider søger danskerne i stor stil mod sommerhuse, blandt andet i Halsnæs Kommune. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tendensen kommer blandt andet til udtryk i tal fra udlejningsvirksomheder Campaya Sommerhusudlejning og Sol og Strand.

- Folk søger i vid udstrækning mod sommerhusområderne lige nu. Her er jo god plads til naboen, masser af frisk luft og ikke mindst et kærkomment afbræk fra hverdagen derhjemme, som for manges vedkommende lige nu er ret trist og grå. Så kan det være rart med et sceneskift, siger Jesper Kamp Kruse, kommunikationsansvarlig i Campaya Sommerhusudlejning.

Lige nu er 87 procent af de 90 huse, som virksomheden lejer ud optaget - enten af ejerne selv eller på grund af udlejning. Den tendens fortsætter i næste uge og frem mod påske.

Samme tendens ser de hos Sol og Strand.

- Vi ser i øjeblikket en mindre vækst af danske bookninger, hvor folk tager i et feriehus og herfra forsøger at få hverdagen til at fungere så godt som muligt i den nuværende situation. Den mindre vækst opvejer dog langt fra de mange bookninger fra udlandet, som er blevet aflyst på grund af grænselukningen, siger Per Dam Jensen, adm. direktør i Sol og Strand.

Bemærkelsesværdigt - Tallene er overraskende høje for lige nu er det jo kun danskere, der er ude i husene. Der er rigtig mange svenskere, nordmænd og især tyskere, som har måtte aflyse ophold, og så har mange danske ejere og lejere så i stedet valgt at tage ud i sommerhusene, siger Jesper Kamp Kruse.

Så stor belægningsprocent er normalt forbeholdt ferieuger, og han kalder den store søgning på sommerhusene bemærkelsesværdig.

- Det er rigtig højt for en uge på nuværende tidspunkt, som ikke har nogen ferietiltrækningskraft over sig. En sammenlignelig uge, uge 17, kan jeg se, at der i Halsnæs Kommune lige nu er en belægningsprocent på 40 til sammenligning. Et tal, der selvfølgelig vil stige i takt med, at vi kommer tættere på, men slet ikke til det niveau, vi ser nu, siger Jesper Kamp Kruse.

Flere end der plejer Tendensen er ikke bare tal og procenter i udlejningsvirksomhedernes computere. At mange danskere er taget i sommerhus kan også mærkes ude i sommerhusområderne, blandt andet hos Min Købmand i Liseleje.

- Der er ingen tvivl om, at der er flere folk heroppe, end der plejer på den her tid af året. Folk føler det mere sikkert at være i eget sommerhus og have end at være i en lejlighed i storbyen, siger Niels Vad, indehaver af købmandsbutikken.

Han anfører, at det store rykind i sommerhusene ikke kan sammenlignes med sommermånederne.

- Men vi kan for eksempel se, at flere af de faste sommerhusejere, som vi først plejer at se fra påske, allerede er taget herop nu, siger Niels Vad.

Hjælper hinanden I hans købmandsbutik er der opsat afstandsmærker, håndsprit og én gangs-handsker. Desuden bliver butikken bliver sprittet flere gange dagligt. Niels Vad oplever desuden, at folk respektere de retningslinjer, som staten har stukket ud.

- Alle de skrækbilleder man ser fra byen, bliver gjort til skamme her. Folk er så søde og rare heroppe. De passer på hinanden og personalet og udviser stor forståelse for situationen, siger han.

Hver dag modtager butikken 3-4 bestillinger fra folk i karantæne eller isolation.

- De ringer eller skriver en mail, og så har lokale borgere meldt sig på banen med vareudbringning. Der bliver afregnet med Mobilepay, så vi har ingen fysisk kontakt til dem, forklarer købmanden.

Ret til at være her Danskernes valfart til sommerhusområderne kommer ikke bag på Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune.

- Det giver god mening. For den enkelte borger eller familie kan jeg godt se det fornuftige i, at man søger mod et sommerhus og naturen, hvor der ikke samles mange folk, og hvor smittefaren er mindre, siger han.

Ud fra tallene kan man ikke se, præcis hvem der tager i sommerhus. Gæsterne kan for så vidt være folk og familier, der har brug for at slippe væk fra storbyerne, men der kan også være folk, som er sat i karantæne, eller som er smittet og søger i sommerhus i isolation.

- Det er vi nød til at kunne håndtere og finde den bedste løsning på, for de har ret til at være her siger Steffen Jensen.

Pres på økonomi Ifølge Jesper Kamp Kruse bliver de mange besøgende i sommerhusområderne ingen stor gevinst for det lokale erhvervsliv. Han forklarer, at de bruger langt færre penge, end turisterne normalt gør.

- Folk holder sig hjemme, tager ikke ud og spiser og besøger ikke de lokale attraktioner. Det sætter et kæmpe pres på den lokale økonomi, for turisterne i sommerhusene bruger sædvanligvis rigtig mange penge. Mange flere end sommerhusejerne selv gør, siger Jesper Kamp Kruse.

Den udmelding får opbakning fra Per Dam Jensen.

Han forklarer, at en feriehusturist i gennemsnit bruger 64 procent af sine penge på en ferie på transport, handel, restaurationer og attraktioner i lokalområdet. Penge, som de lokale aktører nu må kigge langt efter, og det kan få store konsekvenser for turistbranchen og de mange lokale aktører.

- Vi ser lige nu, at en stor underskov af forskellige lokale aktører bliver hårdt ramt, og det har en enorm betydning. Når vi på et tidspunkt kommer over det her, så kan vi hjælpe os selv ved at tænke lokalt og dansk og dermed være med til at holde liv i de gode oplevelser, som eksisterer lokalt, siger han.