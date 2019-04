Borgmester Steffen Jensen (S). Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Bedre økonomi i presset kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bedre økonomi i presset kommune

Halsnæs - 10. april 2019 kl. 03:45 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2018 måtte politikerne i Halsnæs i et »Annus Horribilis« tre gange gennem massive sparerunder og finde store millionbebeløb på både drift og anlæg. Få måneder inde i det nye år, ser det bedre ud for den pressede kommune, der som borgmester Steffen Jensen (S) har udtalt mere minder om Lolland end det rige Nordsjælland.

Økonomiudvalget præsenteres i dag for et årsregnskab for 2018 med et overskud på 62 mio. kr. og en økonomisk prognose for årets første måneder, der peger på et forbedret resultat på 38 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

- Det er positivt at vi - med alle mulige forbehold - har konsolideret økonomien. Det viser at bl.a. handleplanen for anbringelser har virket, samtidig med at vi har fået mere tilskud fra staten, så det går den rigtige vej, siger Steffen Jensen.

I 2018 var det særligt udgifter til anbringelse af børn, der slog bunden ud af kommunekassen, således at man allerede i de tidligere forår måtte justere budgettet med over 30 mio. kr. og siden skulle finde besparelser på omkring 70 mio. kr. i det 2019-budget, et bredt byrådsflertal kom frem til. Og det er nødvendigt at fastholde en stram styring.

- Der er rigtig mange usikre faktorer, så det er vigtigt at fastholde kursen. Man skal ikke tro at vi har fået et råderum endnu. Vi vil bl.a. gerne have flere pædagoger i daginstitutionerne, men det kræver at økonomien er konsolideret over en længere periode, siger Steffen Jensen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.