Antallet af klistermærker på feltet med normering var ganske mange. Foto: Halsnæs Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Bedre normering øverst på listen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bedre normering øverst på listen

Halsnæs - 19. april 2018 kl. 19:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stormøde i Rådhussalen den 16. april blev den foreløbige kulmination på en omfattende inddragelsesproces på dagtilbudsområdet i Halsnæs. Resultatet af mødet blev et signal fra de cirka 170 deltagere om, at bedre normeringer i dagtilbuddene er den væsentligste faktor for en styrkelse af området. Herefter står mindre børnegrupper, forbedrede fysiske rammer og flere specialpladser højt på prioriteringslisten.

Prioriteterne er det seneste skridt i den inddragelsesproces, som for alvor startede i januar i år, da kommunens administration påbegyndte arbejde med at lave 18 interviews med over 250 medarbejdere, ledere, forældre og samarbejdspartnere fra dagtilbudsområdet samt gennemført børnemiljøundersøgelser af børnenes trivsel blandt mere end 180 børn.

I de gennemførte interviews har alle kunnet gøre opmærksom på de tiltag, der skal til for at styrke tilbuddet til børnene i 0-6 års alderen, og administrationen havde på den baggrund udarbejdet et katalog over såkaldte »løsningsbrikker«, som angiver løsninger på de problemstillinger og udfordringer, der er fremkommet i interviewene. Forslagene blev drøftet på stormødet, og deltagerne fik mulighed for at kvalificere og prioritere i forslagene.

Det foregik helt lavpraktisk med en øvelse, hvor alle deltagere satte klistermærker på de løsningsbrikker, de fagligt ønsker at prioritere. Da mærkerne var talt sammen, var topscoren blandt prioriteterne uden sammenligning bedre normeringer i dagtilbud. Derudover blev forslag om mindre børnegrupper, forbedrede fysiske rammer og flere specialpladser også højt prioriteret.

Deltagernes prioriteringer bliver taget med videre til politisk behandling i maj og i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

Endvidere vil der være en række forslag, som administrationen og det enkelte børnehus kan arbejde direkte videre med.